По мнению нейросети, вероятность нападения России на Европу нельзя исключать.

Война в Украине была и остается болезненной темой для всех украинцев, но военный конфликт, начавшийся на территории нашего государства, теперь, похоже, превращается в глобальный. В Германии юношам предлагают заполнять специальные анкеты Бундесвера с вопросами о службе, а Польша запускает курсы по военной подготовке взрослого населения. По словам украинского дипломата Валерия Чалого, для европейских стран война действительно скоро станет реальностью.

Мы спросили у искусственного интеллекта, будет ли война в Европе вообще и, если да, когда, по мнению нейросети, это произойдет.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Будет ли война в Европе 2026 - ответ ИИ

ChatGPT на базе модели GPT-5 сделал аналитический прогноз и рассказал, когда будет война в Европе и возможен ли такой конфликт вообще. По его словам, в ближайшие годы полномасштабная война России против европейских государств маловероятна, и на то есть ряд причин:

НАТО превосходит Россию в военной мощи;

нападение на одну из стран альянса спровоцирует мгновенный ответ всех остальных;

ни одна сторона на данный момент не готова к военному конфликту такого масштаба.

Тем не менее ChatGPT ссылается на заявления представителей НАТО, в которых звучит примерная дата начала возможных военных действий. Так, по мнению различных экспертов, Россия может быть готова применить силу в течение ближайших 5-7 лет.

Искусственный интеллект считает - риски есть, но ситуация "завтра танки в Париже" невозможна. Более того - он убежден, что даже если конфликт будет, полномасштабным его назвать не получится, скорее - локальные провокации, диверсии, атаки на энергосистему или кибератаки. Нейросеть уверена, что максимум, чего стоит ожидать от России - "проверки статьи 5".

ChatGPT пишет, что если конфликт все-таки случится, то в зоне наибольшего риска окажутся страны Балтии и восточная часть Польши из-за близкого расположения к России и важного стратегического значения территорий. Финляндия, Румыния и Германия - государства "оранжевой" зоны, то есть, средней степени риска в случае войны с РФ. Там как раз возможны не боевые действия ракетами и дронами, а различные диверсии и кибератаки. Наиболее безопасными странами ИИ назвал Испанию, Португалию и часть Италии, так как они расположены слишком далеко от возможной линии фронта.

Искусственный интеллект Claude также поделился своим мнением о том, когда начнется война в Европе. Он солидарен со своим "коллегой" - прямое нападение в период с 2026 по 2029 год маловероятно, но ИИ берет во внимание заявления некоторых официальных лиц и пишет, что Россия может быть готова к военному конфликту с НАТО в течение 5-10 лет с момента окончания войны в Украине. Если верить такому прогнозу, то получается, что какое-либо вторжение РФ на территорию европейских государств возможно лишь после полного и окончательного завершения военных действий в Украине.

Если будет реализован именно такой сценарий, то, по мнению Claude, первыми пострадают страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония), Польша и Финляндия. Германия и Скандинавия могут стать целями атак на объекты критической инфраструктуры. При этом ИИ дал целый список стран, где будет относительно безопасно:

Италия.

Испания.

Португалия.

Греция.

Хорватия.

Словения.

Сербия.

Черногория.

Северная Македония.

Албания.

Босния.

Мальта.

Кипр.

Франция.

Великобритания.

Нидерланды.

Бельгия.

Австрия.

Швейцария.

Ирландия.

Люксембург.

Сам Claude считает, что "классической" войны в Европе в ближайшие 3-5 лет не будет, просто потому что Россия пока что на это неспособна физически и экономически, а полномасштабное вторжение, если оно и будет, нейросеть прогнозирует на 2030-й год.

