США высылают 35 российских дипломатов: у них есть 72 часа, чтобы покинуть страну - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал агентству, что российским дипломатам дали 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты. По его словам, по состоянию на полдень пятницы, в доступе к двум российским миссиям будет отказано всем российским официальным лицам.

"Эти действия были предприняты в ответ на притеснения россиянами американских дипломатов и действия со стороны дипломатов (российских – ред.), которые, по нашему мнению, не соответствуют дипломатической практике", – добавил собеседник Reuters.

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Напомним, ранее в США заявляли о намерении ограничить передвижение российских дипломатов по территории страны.

Россия заявила, что ограничит передвижение дипломатов США, которые базируются в Москве, если в Штатах вступит в силу аналогичный закон по отношению к российским дипломатам.