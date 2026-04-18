Владелец электрокара Tesla с пробегом почти 600 000 км раскрыл секрет его долговечности

Даже спустя более чем 580 тысяч км пробега электромобиль сохранил заводской электромотор.

Владелец электромобиля Tesla с пробегом более 360 тысяч миль (около 580 тысяч км) рассказал, как ему удалось продлить срок службы своего автомобиля. Секрет долговечности его авто оказался довольно простым, пишет Motor1.

Автор аккаунта @300k.mile.tesla в TikTok ведет хронику своих поездок по США на электромобиле Tesla Model 3. Он поделился, что даже спустя более чем 580 тысяч км пробега его электромобиль сохранил заводской электромотор.

"Я знаю, что раздел комментариев будет завален вопросами: "Как там батарея? Это оригинальная батарея?" Так что я вам скажу: я поменял батарею на 321 000 миль (517 тысяч км). Я купил ее у стороннего поставщика, Donut Auto Parts, в Калифорнии. Я купил ее в августе, так что прошло уже семь месяцев, и она работает отлично. Но да, все остальное, электромотор - это оригинальный электромотор", - рассказал мужчина.

Согласно последнему видео блогера, пробег его электромобиля составляет уже почти 600 000 км.

В издании отметили, что замена аккумуляторной батареи может стоить примерно столько же, сколько подержанный электромобиль. По оценкам EV Dances, полная замена батареи для Tesla Model 3 Standard Range обойдется от 12 000 до 14 000 долларов. Для электрокара в версии Long Range замена батареи обойдется уже в 14 000-16 000 долларов.

Tesla разрабатывает новый дешевый кроссовер

Ранее Reuters со ссылкой на четыре источника писало, что компания Tesla разрабатывает новый недорогой электрокроссовер. Это будет новая модель, а не модификация существующих моделей Tesla Model 3 или Model Y.

По словам источников, новый электрокроссовер будет производиться в Китае. Также один из источников отметил, что Tesla собирается расширить производство в США и Европе.

Собеседники агентства рассказали, что длина нового электрокроссовера составит 4,28 метра. Для сравнения, длина Tesla Model Y, самого компактного кроссовера бренда, составляет 4,75 метра.

Вас также могут заинтересовать новости: