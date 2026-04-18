В Бангладеше спасли одного из самых редких приматов в мире: что о нем известно

Это единственный ядовитый примат в мире.

В Бангладеше спасли находящегося под угрозой исчезновения бенгальского лори, известного местным жителям как Lajjabati Banor, что в переводе означает "застенчивая обезьяна". Об этом пишет Good Good Good News.

Спасение "застенчивой обезьяны"

Отмечается, что животное спасли 13 апреля сотрудники природоохранных органов Бангладеша. Взрослый самец забрел в деревню Пашим Деоргач из близлежащего леса.

В издании поделились, что животное было спасено без происшествий и травм. Позже его выпустили в заповедный лес Сатчари.

Инспектор по охране дикой природы Департамента управления дикой природой и охраны природы Бангладеша Махмуд Хоссайн рассказал журналистам, что деятельность человека вытесняет местные виды из их естественной среды обитания и заставляет их уходить в местные деревни. Генеральный секретарь отделения "Бангладеш Порибеш Андолон" в Хабигандже Тофаззал Сохел призвал к принятию более жестких мер по охране природы.

Сохел в разговоре с журналистами напомнил, что Международный союз охраны природы переклассифицировал бенгальского лори как уязвимый вид в 2008 году. Тогда же прогнозировалось, что в течение следующих трех поколений из-за охоты и потери среды обитания популяция этого вида может сократиться на 30%.

Интересные факты о бенгальском лори

В издании отметили, что бенгальский лори относится к числу самых маленьких приматов в мире. При этом он является самым крупным представителем рода. От головы до хвоста длина этих животных в среднем составляет от 25 до 38 сантиметров, а большие выпуклые глаза помогают им ориентироваться в ночное время.

Бенгальские лори играют жизненно важную роль в биоразнообразии лесов Юго-Восточной Азии. Будучи ночными всеядными животными, питающимися древесным соком, нектаром и насекомыми, эти приматы способствуют опылению лесов и распространению семян, перемещаясь по кронам деревьев.

Кроме того, лори являются единственными ядовитыми приматами в мире. Укус этих животных ядовит, и они наносят его после того, как облизывают потовую железу на подмышке. Хотя яд может использоваться в качестве средства защиты от хищников, лори чаще всего прибегают к укусам во время межвидовых территориальных споров.

Одной из главных угроз для бенгальских лори являются вырубка лесов и браконьерство. В последнее десятилетие Бангладеш начал принимать меры по усилению борьбы с браконьерством. Недавние постановления запретили рекламу, покупку или продажу диких животных в социальных сетях, а технология Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) помогла чиновникам собирать данные в горячих точках браконьерства в охраняемых районах.

Спасение кита в Германии

Напомним, что в марте спасли горбатого кита, который оказался на мелководье у северного побережья Германии. Млекопитающее провело несколько дней на Тиммендорфер Штранд – популярном курорте на Балтийском море.

Животное длиной примерно 15 метров не смогли спасти с первого раза. В итоге попытки прорыть канал с помощью тяжелой техники наконец оказались успешными, и кит смог постепенно выплыть в море ночью. Спасатели работали медленно, приучая животное к шуму техники, чтобы не напугать его.

Уже на следующий день горбатый кит не смог выплыть из Балтийского моря и снова застрял на песчаной косе. К месту направились спасатели и полиция.

В начале апреля немецкие службы после многих попыток спасения кита окончательно отказались от них. Эксперты проинформировали, что прекращают операцию по спасению млекопитающего, сражающегося в мелководных водах Балтики у берегов Германии, и потеряли надежду на его выживание.

К сожалению, тяжелая ситуация значительно ослабила кита, его дыхание стало очень нерегулярным, а также он не проявлял практически никакой реакции на присутствие людей. Шансы на повторное освобождение животного очень малы, а дальнейшие попытки спасения были бы "чистой жестокостью по отношению к животному", заявили эксперты.

