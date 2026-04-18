'Я похож на президента?': Козловский отреагировал на сравнение с Зеленским

Украинский певец Виталий Козловский высказался о том, считает ли он себя похожим на президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением по этому поводу артист поделился в Instagram.

"Читаю ваши комментарии", - написал он.

И один из пользователей под последним клипом певца написал, что Козловский очень похож на Зеленского.

"Ну, это что-то новое, я такого… Да, я похож на президента или что? Да нет вроде бы. Хотя я такой, когда устаю, то стаю на него похож больше. И когда у меня с голосом проблемы, я начинаю вот так вот говорить и, наверное, действительно чем-то начинаю на него быть похожим", - заявил исполнитель.

Напомним, недавно Виталий Козловский заявил о проблемах со здоровьем и перенес несколько своих концертов.

Позже певец назвал заболевания, из-за которых не мог выступать на сцене.

"У меня был острый трахеит, который постепенно перерос в острую ОРВИ... А что делать? Ты все равно выходишь к людям, поешь. А аудитория отлично лечит - своими улыбками, вниманием, ощущением, что они скучали. Я это чувствовал. Мне это дает силы".

