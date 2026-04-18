Иран начал обстреливать суда, проходившие через Ормузский пролив, – Reuters

После заявлений Тегерана о "военном контроле" в регионе суда сообщили об обстрелах, что резко повысило риски для мировой торговли нефтью.

По меньшей мере два торговых судна сообщили об обстрелах во время прохода через Ормузский пролив, что резко обострило ситуацию на одном из ключевых энергетических маршрутов мира. Инцидент произошел вскоре после заявлений Тегерана об усилении военного контроля над водным путем, пишет Reuters.

По данным источников в сфере морской безопасности, суда получали радиосообщения от иранских военно-морских сил о якобы "закрытии пролива" и запрете на проход.

Параллельно морские трекеры зафиксировали конвой из восьми танкеров, проходивший через пролив – первое масштабное движение судов с начала войны между США и Израилем против Ирана.

Иран объявил о "военном контроле"

После обстрела судов иранские военные заявили о возвращении к режиму строгого контроля над проливом, через который до войны проходило около пятой части мировой торговли нефтью.

В Тегеране объяснили этот шаг действиями США, которые, по их словам, продолжают блокаду иранских портов и нарушают договоренности о судоходстве.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в сообщении в Telegram заявил, что иранские ВМС готовы нанести "новые горькие поражения" противникам.

Эти заявления усилили неопределенность на рынке энергоносителей и повысили риски перебоев с поставками нефти и газа через стратегический маршрут.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и могут принести "достаточно хорошие новости", однако в то же время предупредил о возможном возобновлении боевых действий, если соглашение не будет достигнуто до окончания временного перемирия.

