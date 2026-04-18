Четыре знака Зодиака ждет мощный рывок до конца апреля-2026

Во второй половине апреля 2026 года жизнь четырёх знаков Зодиака неожиданно начнет меняться к лучшему. Профессиональный астролог Хелена Хатор объяснила, что для этих знаков наступает период "квантового скачка" – перехода на новую временную линию, который должен произойти до конца месяца, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Астролог рассказала, что из-за высокой энергетической активности в знаке Овна апрель становится для него периодом мощного внутреннего прорыва и отделения от старых ограничений. Она подчеркнула, что с продвижением месяца всё, что сдерживало развитие, постепенно исчезло.

Также Хатор отметила, что окружающие обязательно заметят резкое изменение энергетики Овна, поскольку он начал принимать важные жизненные решения, ориентированные на общее благо. Астролог объяснила, что в этот период Овен перестал думать только о себе и проявил больше самоотдачи в долгосрочных обязательствах. Она добавила, что этот месяц стал временем обретения силы и уверенности без сомнений, и рекомендовала действовать смелее, чтобы максимально использовать этот период.

Рак

Астролог рассказала, что Рак ранее мог избегать полного проявления своей личности, однако во второй половине апреля ситуация изменилась. Она подчеркнула, что публичный статус представителей этого знака полностью преобразился, а к концу месяца они получили новый уровень признания, фактически поднявшись на карьерную вершину.

Также Хатор отметила, что Раков ожидала важная возможность в сфере работы, которая резко выделила их среди окружающих. По её словам, во второй половине месяца внимание к ним значительно усилилось, что открыло новые перспективы и укрепило их позиции.

Дева

Астролог сообщила, что во второй половине апреля 2026 года жизнь Дев начала заметно улучшаться. Она подчеркнула, что к концу месяца произошло кармическое завершение ситуаций, связанных с людьми, которые причиняли вред или доставляли трудности.

Хатор рассказала, что это затронуло как коллег, так и бывших друзей или партнёров. Она отметила, что Девы сумели восстановить баланс и освободиться от прошлого, а Вселенная оказалась на их стороне. Астролог добавила, что на фоне этого периода начался этап роста, изобилия и успеха, который продолжился до конца года.

Скорпион

Астролог отметила, что на момент начала периода жизнь Скорпионов могла казаться застойной, однако во второй половине апреля ситуация изменилась. Она предупредила, что на представителей знака легла повышенная ответственность, поэтому важно было осознанно подходить к долгосрочным обязательствам.

Хатор подчеркнула, что именно в этот период Скорпионы смогли раскрыть свой потенциал через работу или обучение. Она добавила, что, несмотря на первоначальные трудности, ответственность принесла им вознаграждение.

Также астролог указала, что Скорпионам важно было уделять внимание себе и собственным ресурсам, поскольку именно они стали ключевым фактором успеха.

