Почему батарея смартфона 'умирает' за год-два: виновата одна привычка зарядки

Большинство пользователей ежедневно заряжают смартфоны до 100% и считают это нормой, ведь полный заряд батареи означает максимальное время использования,

Однако на практике литий-ионные аккумуляторы, которые стоят почти во всех iPhone и Android быстрее изнашиваются, если долго остаются на уровне 100% или регулярно разряжаются "в ноль".

Производители уже встроили в свои смартфоны функции, которые помогают продлить срок службы батареи, но многие просто не включают их – или даже не знают об их существовании. Если вы планируете пользоваться смартфоном больше 2 лет, эти настройки могут заметно продлить жизнь батареи, пишет Tom's Guide.

Как лучше настроить зарядку на iPhone

Откройте "Настройки" и нажмите "Батарея", затем "Зарядка". Здесь доступны два ключевых параметра:

"Оптимизированная зарядка батареи". Эта фича учится вашему ежедневному режиму зарядки и замедляет заряд после 80%, чтобы завершить его ближе к тому моменту, когда вы обычно отключаете устройство от зарядки. Она особенно эффективна при ночной зарядке по стабильному расписанию.

Кроме того, в более новых версиях iOS доступна возможность вручную ограничить максимальный уровень заряда – например, до 85%, что еще сильнее снижает нагрузку на аккумулятор и помогает продлить его срок службы.

Как оптимизировать зарядку на Android

Похожие функции есть и в Android-смартфонах, но называются по-разному и находятся в разных меню – в зависимости от производителя.

Samsung . Перейдите в "Настройки" → "Аккумулятор" → "Дополнительные настройки батареи" и включите Protect battery ("Защита батареи"). Эта функция ограничивает заряд до 85%, не позволяя аккумулятору долго оставаться на 100%.

. Google . У пользователей Pixel есть функция Adaptive Charging (Адаптивная зарядка). Она работает по аналогии с iPhone: анализирует ваш график сна и доводит заряд до 100% только к моменту пробуждения.

У других производителей есть собственные версии подобных функций, которые обычно называются оптимизированной зарядкой или защитой аккумулятора.

Специалисты подчеркивают: главная проблема не в том, что вы неправильно пользуетесь телефоном, а в привычке постоянно держать его на 100%. Включение встроенных функций ограничения зарядки – один из самых простых способов продлить жизнь батареи без дополнительных усилий.

Ранее эксперты объясинили, почему оставлять пауэрбанк на зарядке на всю ночь – не лучшая идея.

УНИАН рассказывал о настройке Xiaomi, которая разряжает батарею даже в режиме ожидания.

Вас также могут заинтересовать новости: