Россия знает наше уязвимое место: Дикий об угрозе для Украины со стороны Беларуси

Ветеран российско-украинской войны предупреждает, что в настоящее время угроза для Украины со стороны Беларуси более серьезна, чем любые предыдущие маневры.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля 2026 года со ссылкой на данные разведки заявил, что в Беларуси идет строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. По оценкам разведки, РФ может в очередной раз попытаться втянуть Беларусь в войну против Украины.

О том, насколько вероятен наступление белорусской армии на украинскую территорию, какие цели Москва может преследовать такой операцией и почему Минск именно сейчас может принять участие в войне против Украины, УНИАН спросил у Евгения Дикого – ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар", а ныне директора Национального антарктического научного центра.

На пятый год полномасштабного вторжения мы снова слышим о том, что Беларусь может присоединиться к России в ее войне против Украины. Почему, по вашему мнению, именно сейчас снова появляются эти заявления?

Мне кажется, что мы видим очередной акт пьесы, которая разыгрывается начиная с 22-го года. Россия все время пытается сделать Беларусь не просто плацдармом для российских нападений на Украину, а полноценным участником вторжения Союзной армии. И все это время Лукашенко всячески пытается, как там в старом нашем анекдоте, пройти между капельками. Лукашенко отчаянно пытается не дать втянуть себя в качестве полноценного участника агрессии. Но в то же время он не может себе позволить напрямую отказать России. Он не может себе позволить послать Путина.

Но не стоит переоценивать дружеские отношения между двумя диктаторами. Они совсем не такие. Наоборот, давно уже не новость, что Россия хотела бы убрать Лукашенко и заменить его на абсолютно несубъектного, полностью сателлитного гауляйтера. Таких, которых они ставили, например, в Крыму в свое время перед формальным присоединением к России. Они бы хотели там не диктатора, с которым нужно договариваться, а именно гауляйтера, который бы напрямую выполнял все указания.

Но надо отдать должное и самому Лукашенко, и его спецслужбам. Все эти годы они не дают россиянам такой возможности. Лукашенко все время ведет свою личную сложную игру. Он пытается быть не то чтобы равноудаленным, но все же он пытается сохранять свой личный трек отношений с Западом. И надо отдать должное, в этом ему недавно блестяще подиграла администрация США.

На протяжении всей этой большой войны Лукашенко балансирует между очень жестким давлением со стороны России и прекрасным пониманием того, что если он только вступит в эту войну полноценно, скорее всего начнется отсчет последних дней его власти. Дело в том, что белорусская армия, во-первых, абсолютно небоеспособна по сравнению с украинской и российской. Поэтому при столкновении с любой из этих двух белорусская армия однозначно будет очень быстро разгромлена. Во-вторых, далеко не факт, что в условиях нападения на Украину белорусская армия проявит лояльность. Наоборот, скорее всего, какая-то ее часть вообще может перейти на сторону Полка имени Кастуся Калиновского (подразделения Сил обороны Украины, состоящего из белорусских добровольцев, – УНИАН) и пойти на Минск. А большая часть может просто разбежаться.

Конечно, Путина это все очень бесит, но до сих пор он ничего с этим не смог сделать. И мне кажется, что сейчас мы в ситуации, когда Беларусь нам хуже уже не сделает, чем она сделала в 2022 году. Но с точки зрения мира сейчас эскалация нашего конфликта гораздо больше, чем когда-либо за предыдущие 4 года. Когда очень высока вероятность нападения России уже на страны Балтии, когда очень высока вероятность того, что Россия решит воспользоваться этим окном возможностей, которое создал для нее Дональд Трамп. И действительно провести краш-тест НАТО.

В этой ситуации понятно, что развертывание боевых действий уже в направлении северной и западной Европы, на страны Балтии, без прямого участия Беларуси просто технически невозможно. Здесь достаточно просто на карту посмотреть. И судя по всему, сейчас давление России на Лукашенко вышло на очередной этап.

И вот на этом фоне мы видим эти новости, что в Беларуси начали строить какие-то укрепления. Ну характер укреплений, честно говоря, мне пока еще не известен. Это, кстати, тоже интересный аспект, потому что все-таки строительство укреплений – это обычно для обороны, а не для наступления. Видим, что строят дороги в Украину. А дороги – это уже то, что касается именно наступления. Это уже не для обороны. Плюс объявлен частичный призыв офицеров резерва. То есть это уже очень серьезно, это уже значительно серьезнее, чем любые маневры, которые проводились до этого. И, скажем так, не исключено, что Беларуси сейчас уже прямо заявлено, что им придется скоро вступать в войну, или как минимум предоставить территорию для отвлекающего удара россиян с севера.

Отвлекающего – то есть все-таки РФ не планирует какого-то крупного наступления из Беларуси на северные регионы Украины?

Я абсолютно акцентирую внимание на понятии отвлекающий удар. У россиян физически сейчас нет тех сил, которыми можно было бы с севера либо идти на Киев, либо пытаться отрезать Киев от запада Украины. Этот шанс они упустили в 2022 году. Сейчас у них просто физически нет кем это делать. Но попытаться там что-то имитировать, превратить белорусскую границу, которая сейчас на самом деле абсолютно спокойна, превратить ее в нечто подобное тому, чем сейчас являются Черниговская или Сумская области – вот на это у них сил вполне хватит.

В РФ эта потребность возникла на фоне успехов Сил обороны на фронте?

Да, им это крайне необходимо, потому что на фронте ситуация чем дальше, тем больше складывается в нашу пользу. На фронте чем дальше, тем на большем количестве участков мы переходим не к какому-то там масштабному контрнаступлению, но мы перехватываем инициативу и переходим к контрударам. Да, это абсолютно тактический уровень контратак, но когда такие тактические контратаки все больше распространяются по всему фронту, то это уже не о тактике, это уже о стратегии. Это уже о том, что мы перехватываем инициативу и им приходится защищать свои части, защищать свои позиции, а не развивать наступление на нашу территорию.

Но ведь они знают наше критически слабое место. Наше критически слабое место – это нехватка резервов. Это наша проваленная мобилизация. И в этой ситуации развернуть у нас реальные боевые действия, пусть даже низкой интенсивности, как в Черниговской области, но реальные боевые действия на северной границе – это плюс еще три области. Понятно, что нам придется туда перебрасывать какие-то части, а откуда нам их перебрасывать? Резервов нет, их придется перебрасывать с фронта. Вот очень вероятно, что их целью является именно это. И посмотрим, как далеко зайдет Лукашенко.

Есть ли у Лукашенко еще возможность для маневра, чтобы все-таки отказаться от очередного давления Путина?

Он точно не заинтересован в этом. Но, скорее всего, отказаться от строительства дорог он просто не мог. Но само по себе строительство дорог – это еще не их использование. Скорее всего, Лукашенко пока надеется, что ему снова удастся имитировать бурную активность, чтобы успокоить россиян, а тем временем продолжать протаскивать. Но не исчерпал ли он резерв этого протаскивания – это посмотрим.

В свое время один высокопоставленный литовский политик сказал мне фразу, которая очень точно описывает Лукашенко. Он сказал мне: "Не недооценивай белорусского отца, он еще станцует на похоронах Путина". И это очень точно описывает всю политику Лукашенко.

Но россияне в конце концов тоже не полные идиоты. Россияне прекрасно понимают, что он все время пытается их обмануть. И вполне может быть, что в какой-то момент они просчитали сценарий, при котором он просто не сможет больше их обмануть.

Понятно, что он услышал и наше предупреждение. Более того, давайте будем откровенными, мы же все это время подыгрывали ему в этих его играх с Путиным. Нас устраивал вариант, что он имитирует бурную деятельность, но на самом деле мы хорошо знаем, что с той территории нападения не будет. Именно поэтому мы не признали правительство Тихановской законным правительством Беларуси, хотя на нас очень давили наши западные союзники. Да, мы называем Лукашенко де-факто правителем Беларуси, а не легитимным президентом. Но мы не стали признавать альтернативное правительство.

Ну и опять же мы хорошо с вами видим, что полк Калиновского воюет далеко на востоке Украины, а не развернут в приграничных с Беларусью областях. Для всех, кто хоть немного в теме, не секрет, что все это время сохранялись каналы связи между спецслужбами, нашими и белорусскими. Да, речь не о дружеских отношениях, но это скорее о, знаете, том старом анекдоте про змею и черепаху. Когда змея плывет сверху на черепахе по озеру и думает: "Я бы тебя укусила, но ты тогда утонешь, и я с тобой утону". А черепаха думает: "Я бы тебя, конечно, сбросила, гадюка, но ты успеешь укусить". Наши отношения с Беларусью во время Великой войны где-то примерно такие. Очень прагматичные.

Мы заинтересованы в том, чтобы Лукашенко мог и дальше не до конца выполнять прихоти Путина. Мы заинтересованы в том, чтобы северная граница была спокойной. И, соответственно, с нашей стороны тоже были определенные шаги. Обратите внимание, что даже на территорию России дроны через Беларусь обычно не летают. Все бывает там, скажем, что-то сбивается с курса. Но в норме мы это не используем. Даже российскую технику и российскую армию на территории Беларуси мы не трогаем. Это не просто так. Это именно потому, что в ответ мы знаем, что и белорусская армия точно не вмешается в эту войну.

Но все же президенту Украины пришлось выступить с открытым предупреждением в адрес Беларуси. Это означает, что все-таки вероятность участия белорусской армии в войне против Украины существует?

Я думаю, что то, что нашему президенту пришлось публично выступить с предупреждением, это уже мое предположение, что мы получили какие-то сведения о том, что на Лукашенко действительно давят. И что, может быть, он все-таки пойдет наконец навстречу Путину. Нас это категорически не устраивает. Вот отсюда и такое предупреждение.

справка Евгений Дикий Ветеран русско-украинской войны, публицист Евгений Дикий – украинский ученый, публицист, военнослужащий и общественный деятель. В 1995 году участвовал в русско-чеченской войне в качестве волонтера и руководителя гуманитарной миссии. В 2014 году исполнял обязанности заместителя командира взвода в 24-м батальоне территориальной обороны "Айдар". Демобилизован летом 2014 года из-за боевой травмы. С февраля 2018 года Евгений Дикий возглавляет Национальный антарктический научный центр, оперирующий украинской научной станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде.

