Тихий кризис: ежегодно мы произносим на 338 слов меньше, ученые назвали причину

Современное общество стремительно теряет дар живой речи.

Мир постепенно лишается живого общения и болтовни, которые придают повседневной жизни ее краски. Согласно новому исследованию, люди ежегодно произносят в повседневной жизни на 338 слов меньше.

Причина, по мнению исследователей, заключается в том, что мы проводим гораздо больше времени, привязанные к смартфонам, кассам самообслуживания и социальным сетям, пишет IFL Science.

Два психолога из Университета Аризоны и Университета Миссури в Канзас-Сити задались целью выяснить, сколько слов люди произносят каждый день, опираясь на данные 22 исследований, в которых приняли участие более 2200 человек, преимущественно из США, а также несколько групп из Европы, Австралии и Мексики.

Эти исследования не были специально разработаны для измерения того, сколько люди говорят изо дня в день. Вместо этого они были сосредоточены на таких темах, как борьба с раком молочной железы, адаптация после развода, социальные эффекты медитации и динамика отношений. Однако из этого обилия информации исследователи смогли извлечь значимые данные о том, сколько участники говорили каждый день.

Масштабы "речевых потерь"

Ученые обнаружили, что в 2005 году люди имели тенденцию произносить около 16 000 слов в день, будь то общение с близкими, обсуждение вчерашних телепередач с коллегами или светская беседа на кассе супермаркета.

В каждый последующий год наметилось небольшое, но неуклонное снижение – в среднем на 338 слов в день ежегодно. К 2019 году это привело к тому, что люди стали произносить всего 12 700 слов в день.

"Какими бы незначительными ни казались 338 слов в день, потеря этих ежедневных сказанных слов неизбежно накапливается", – отмечалось в статье в журнале Perspectives on Psychological Science.

"Это означает, что каждый год мы произносим на 120 000 слов меньше, чем в предыдущем году. С 2005 по 2019 год сокращение расчетного количества слов, произносимых в день, составило около 28 процентов. Эта потеря слов отражает реальные устные разговоры, большие и малые, которые мы перестали вести с другими", – добавлялось в тексте.

Смартфоны против живой речи

Снижение было наиболее резким среди молодежи. Те, кому меньше 25 лет, теряли около 452 слов в год по сравнению с 314 словами для взрослых в возрасте 25 лет и старше.

Исследователи заявили, что рост популярности социальных сетей объясняет большую часть проблемы, но не полностью объясняет тенденцию. В целом повседневные социальные взаимодействия, возможно, становятся дефицитными; например, чтобы заказать еду навынос, вы нажимаете на приложение, а не звоните в ресторан. Чтобы спросить дорогу, вы открываете карты, а не останавливаете кого-то на улице.

Также стоит отметить, что исследование опиралось только на данные "западных" стран, известных своей индивидуалистической культурой и высокими темпами внедрения технологий. Весьма вероятно, по мнению исследователей, что многие незападные культуры не наблюдают такого же спада в вербальном общении.

"У нас не было данных из более коллективистских культур, поэтому я бы не стал распространять эти выводы на весь мир. Мое ощущение, основанное на наблюдениях, заключается в том, что тот вид непринужденного, случайного взаимодействия, который мы, похоже, теряем, все еще более естественен в других частях света. Но я не могу утверждать это, опираясь на данные", – заявил в своем сообщении профессор Матиас Мель, автор исследования из Университета Аризоны.

Почему это важно для нашего здоровья

Большой вопрос заключается в том, что это значит для нашего здоровья, счастья и благополучия. Люди – мастера беседы. Как глубоко социальные существа, мы процветаем благодаря маленьким особенностям речи – определенным интонациям, тонким нюансам, теплоте голоса. Может ли оживленный обмен мнениями в разделе комментариев когда-либо заменить искреннее "как прошел твій день?" в местном пабе? Хотя точных данных на этот счет нет, исследователи сомневаются в этом.

"Если бы от нас потребовали высказать мнение, мы, как психологи, утверждали бы, что устные, "живые" разговоры задействуют иные социальные и когнитивные процессы, чем печатные беседы, и что такие живые разговоры могут приносить пользу для благополучия, которую приложения и социальные сети не могут легко заменить", – написали авторы исследования в своей работе.

"Крайне важно, чтобы мы применили наши лучшие научные достижения для понимания этих медленных изменений на уровне общества, влияющих на нашу жизнь, – особенно потому, что произнесение 300 дополнительных слов в день может предложить каждому человеку простой способ противостоять личному уровню изоляции и тем самым повлиять на нашу текущую эпидемию одиночества", – добавили они.

"Чтобы не скатиться в молчание, мы должны действовать сейчас, чтобы вернуть часть тех 300 слов, которые мы еще только в прошлом году говорили нашим собратьям", – заключалось в статье.

