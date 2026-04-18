Туристы с популярного курорта на Канарских островах не хотят туда возвращаться: какая причина

Некоторые путешественники считают это направление "исчерпанным", но есть и те, кто называет его одним из лучших на Канарских островах.

Туристы, посещающие остров Лансароте, входящий в состав Канарских островов, заявляют, что "устали" от этого популярного курорта и все чаще говорят, что не планируют возвращаться, в частности из-за ветра. Как пишет The Mirror, причиной, как ни странно, стал фактор, который многих застает врасплох.

В последнее время отдыхающие на Канарских островах все чаще жалуются на определенные проблемы. В течение нескольких недель обсуждались трудности на Тенерифе, а теперь внимание сместилось и на Лансароте.

В соцсетях набирают популярность видео, где туристы делятся впечатлениями и называют направление "исчерпанным" из-за неожиданной причины. В частности, видео пользователя Бигги Биллс в TikTok вызвало оживленную дискуссию – многие согласились, что один фактор существенно "отбивает желание" возвращаться.

Речь идет о сильном ветре. "Вот почему люди больше не хотят ехать на Лансароте. Ветер там постоянный. Пьешь напиток – а в лицо летит песок", – отметил автор видео, добавив, что не все с этим согласны и в некоторых районах ситуация спокойнее.

В комментариях мнения разделились. Некоторые туристы критикуют остров: кто-то сравнил его с "городком на Луне, где почти нечего делать", другие жалуются на рост цен, проблемы в аэропорту и упадок отдельных районов. Часть отдыхающих также сетует на нестабильную погоду, заявляя, что после нескольких неудачных поездок больше не вернется.

В то же время есть и противоположные отзывы. Другие туристы называют Лансароте лучшим из Канарских островов, отмечают чистоту, гостеприимство местных жителей и живописные пейзажи. Некоторые подчеркивают, что ветер их совсем не отпугивает.

Несмотря на критику, Лансароте остается популярным направлением для отдыха в течение всего года, особенно среди европейцев, ищущих теплый климат. Остров известен своими вулканическими ландшафтами, пляжами и уникальной атмосферой.

В то же время ветреная погода – характерная черта острова. Пассаты здесь дуют почти постоянно, что делает Лансароте привлекательным для водных видов спорта. Самые сильные ветры обычно наблюдаются с конца мая до начала сентября – именно это в последнее время и отпугивает часть туристов.

Что касается стоимости отдыха, направление традиционно считалось более доступным по сравнению с Великобританией и Северной Европой, однако в последние годы цены выросли. Хотя Лансароте по-прежнему предлагает неплохое соотношение цены и качества, туристам стоит быть готовыми к более дорогому жилью и питанию, чем до 2020 года. Особенно это касается популярных курортов, таких как Плайя-Бланка и Пуэрто-дель-Кармен.

Напомним, по словам экспертов, идеальный семейный отпуск на самом деле может быть гораздо проще, чем кажется, нужно лишь прислушиваться к мнению детей. Ведь, согласно опросу, большинство детей описывают идеальное путешествие очень просто: свобода действий за завтраком, много водных горок и мороженое вместо обеда.

В то же время маленькие путешественники четко дают понять, что их проблемой является скука во время отдыха с родителями, а 35% выступили против "взрослых" занятий.

