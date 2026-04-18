Вдова солиста группы ADAM впервые рассказала о его неизлечимой болезни

Саша Норова дала откровенное интервью.

Известная певица Саша Норова, вдова лидера группы ADAM Михаила Клименко, впервые рассказала о его неизлечимой болезни. Как она отметила в интервью Маше Ефросининой, с 2012 года певец боролся с рассеянным склерозом.

"Лечение, которое он проходил от рассеянного склероза, вызывало иммуносупрессию – снижало иммунитет. И, возможно, где-то на концерте или в поезде он подхватил туберкулез. Но когда ему делали компьютерную томографию, легкие были чистые. Оно сразу попало в оболочки головного мозга", – сказала певица.

Она отметила, что одним из первых симптомов болезни была боль в шее. Тогда певец решил, что защемил мышцы, и сначала пара не придала этому серьезного значения. Боль периодически возвращалась, лечебные мази не помогали, тогда Михаил Клименко решил обратиться к врачу.

"Мы сделали магнитно-резонансную томографию шейного отдела, которая показала, что там есть грыжа. Но она у него еще с 2012 года. Мы пошли к неврологу, который сказал: "Здесь может быть инсульт. Нужны капельницы и лекарства". Я возила его и к нейрохирургу, потому что говорили, что, возможно, нужно сделать операцию, вставить имплант, и грыжа исчезнет", – рассказала Норова.

По ее словам, от всех этих процедур артист испытывал лишь кратковременное облегчение. Через некоторое время ему сделали МРТ головного мозга и несколько анализов, которые и выявили менингит. Лечение сначала помогало и, как отметила Норова, певца даже хотели перевести на домашнее лечение. Но Михаил Клименко внезапно впал в кому, из которой так и не вышел.

Отметим, солист группы ADAM скончался от туберкулезного менингита в возрасте 38 лет 7 декабря 2025 года. Александра Норова прожила с певцом почти 18 лет.

