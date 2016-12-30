Россия не будет выдворять американских дипломатов – заявление Путина

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники", - цитирует заявление Путина пресс-службу Кремля.

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Путин так же заявил, что Россия, "оставляя за собой право на ответные меры", не будет опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будут выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа".

Вместе с тем, Путин поздравил Трампа, Барака Обаму, членов его семьи с наступающим Новым годом.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ внес предложения Путину объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.

Напомним, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.