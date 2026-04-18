Звездный учитель впервые стал отцом и показал трогательные кадры (видео)

У известного учителя физики родился сын.

Звездный украинский учитель физики Руслан Цыганков, более известный как Руслан Игоревич, впервые стал отцом. У него и его жены Екатерины родился сын, которого назвали Орестом. Радостным событием Руслан Игоревич поделился с подписчиками в своем Instagram.

Педагог сообщил, что ребенок появился на свет 16 апреля, и выложил трогательное видео, где он лежит и прижимает к себе малыша. В подписи к ролику он обратился к малышу и поблагодарил свою жену за ребенка.

"Спасибо тебе, сынок, что ты выбрал именно нас. Мы будем делать тебя счастливым изо всех сил. Ты – чудо. Сила в тебе крепкая. Я хочу только, чтобы ты был счастлив. И чтобы ты был лучше меня. И спасибо тебе, любимая, за этот лучший подарок", – написал Руслан Цыганков.

Рождение первенца у учителя физики стало неожиданностью для его подписчиков. Они поздравили маленького Ореста и пожелали ему крепкого здоровья.

Руслан Цыганков – преподаватель физики и информатики киевского лицея №176, который стал известен далеко за пределами школы. Популярность ему принесли короткие образовательные видео в TikTok и Instagram, где он легко и доступно объясняет даже самые сложные темы.

Помимо преподавания, Руслан активно занимается волонтерством и помогает украинским военным.

