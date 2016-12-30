"На принципах взаимности": Лавров предложил Путину выдворить из России 35 американских дипломатов

Как заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, "обвинения США во вмешательстве РФ в американские выборы безосновательны, Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности", сообщает ТАСС.

В частности, российское ведомство предложило запретить США пользоваться двумя объектами в российской столице.

Читайте такжеВыдворенные из США российские дипломаты не могут уехать из-за отсутствия билетов - СМИ

Как известно, США ввели новые санкции против России в связи кибератаками. Кроме того, США выдворяют 35 российских дипломатов и их семьи.