Назван смартфон с лучшей камерой в 2026 году – это не iPhone или Xiaomi

Galaxy S26 Ultra признали "самым универсальным камерофоном", особенно для тех, кому важны зум, ночная съемка и видео.

Авторитетный ресурс Tom’s Guide опубликовал обновленный рейтинг лучших камер смартфонов, протестированных в реальных условиях съемки. В центре внимания – качество фото, возможности зума, ночная съtмка, а также работа алгоритмов обработки изображений и ИИ-функций.

Возглавил список Samsung Galaxy S26 Ultra. Устройство оснащено 200-Мп основной камерой и 50-Мп телеобъективом, при этом обе камеры получили более светосильную оптику. По данным тестов, это позволяет получать до 47% более яркие снимки на основной модуль и до 37% – на телевик.

В результате аппарат заметно лучше справляется с шумами и детализацией в помещении и ночью, выдавая более чистую и резкую картинку по сравнению с прошлогодним S25 Ultra и даже iPhone 17 Pro Max в темных сценах.

Видео дня

Что касается снимков на расстоянии, S26 Ultra остается бесспорным королем зума. Несмотря на улучшения у конкурентов, флагман Samsung показывает более стабильную детализацию и меньше шумов при сильном увеличении. На уровне 10-кратного и более увеличения телефон сохраняет четкость объектов и текстур, что особенно заметно при съемке архитектуры или пейзажей.

Отдельное внимание Samsung уделила AI-инструментам. Смартфон получил новые функции редактирования через Creative Studio, где можно с помощью S Pen дорисовывать элементы на снимках, а ИИ превращает их в реалистичные объекты. Видеосъемка также получила серьезный апгрейд и максимально приблизилась к iPhone.

Вот примеры снимков в хорошем качестве:

Помимо Galaxy S26 Ultra, в список лучших камерофонов вошли:

iPhone 17 Pro – максимально точная цветопередача и один из лучших портретных режимов.

Pixel 10a – лучший бюджетный камерофон. Эксперты хвалят отличную ночную съемку, сильную HDR-обработку и ИИ-улучшение портретов.

OnePlus 15 – "флагман за меньшие деньги". Это качественная камера с хорошей детализацией, сбалансированным зумом и конкурентной ценой среди топ-сегмента.

Pixel 10 – баланс камеры и ИИ. Смартфон Google занимает промежуточную позицию между бюджетом и флагманами.

Galaxy Z Flip 7 – лучший складной камерофон. Хотя по качеству он уступает Ultra, среди складных моделей это лидер.

Если в приоритете автономность, специалисты назвали смартфоны с лучшей батареей в 2026 году. Если раньше сутки работы считались нормой, то теперь многие модели легко выдерживают два дня и более без подзарядки.

Ранее в сети публиковался полный список гаджетов, которые получат Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

Вас также могут заинтересовать новости: