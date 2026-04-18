На Фарерских островах есть туннель с единственным в мире подводным перекрестком: что известно

Проезд по туннелю Эйстурой - это "волшебное" путешествие.

Туристы, посещающие Фарерские острова, могут быть приятно удивлены, увидев во время своего путешествия первый в мире подводный кольцевой перекресток. Он находится в туннеле Эйстурой, который открыли в декабре 2020 года и который существенно сократил время в пути между различными островами архипелага. Об этом пишет Express.

"Хотя Фарерские острова расположены примерно на полпути между Шотландией и Исландией, они являются частью Королевства Дания, несмотря на то, что с 1948 года сохраняют самоуправление. Расположение островов означает, что изменчивые погодные условия могут создавать трудности для путешественников, что привело к созданию разветвленной системы туннелей - 17 на суше и четыре под водой, самая низкая точка которых достигает 187 м ниже уровня моря", - объясняют в материале.

Отмечается, что туннель Эйстурой и его кольцевая развязка сократили время в пути от столицы Торсхавна до деревни Рунавик с одного часа и 14 минут до всего 16 минут.

Известно, что Фарерские острова состоят из 17 населенных островов, а также множества островков и рифов.

"Хотя нас 18 островов, мы часто шутим, что не обращаем внимания на то, что мы острова (благодаря туннелям)", - отметила Сусанна Серенсен, менеджер по маркетингу Visit Faroe Islands, говоря о сети туннелей.

Также генеральный директор компании "Эйстур-ог Сандойартунлар", которая эксплуатирует туннели, Тейтур Самуэльсен, подчеркнул:

"Туннели спроектированы ведущими мировыми инженерами и геологами, поэтому вопрос безопасности в отношении Атлантического океана, простирающегося над ними, не вызывает беспокойства".

Как пишет CNN, проезд по туннелю Эйстурой является "волшебным", а круговой перекресток имеет настолько впечатляющий вид, что его цвета сравнивают с северным сиянием или даже медузами.

"Однако не только этот туннель может похвастаться визуальной привлекательностью - произведения искусства и инсталляции присутствуют и в нескольких других туннелях. Ярким примером является туннель Сандой, соединяющий острова Стреймой и Сандой. Он украшен светящимися в темноте тотемами, которые отдают дань уважения персонажам фарерского фольклора", - добавляют в материале.

В то же время Тейтур Самуэльсен сказал:

"На Фарерских островах много прекрасного искусства, и мы хотели бы поддержать наших художников. Кроме того, это разбавляет монотонность в длинном темном туннеле, а значит, это хорошо для безопасности вождения".

