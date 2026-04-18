Немцы могут проверить, были ли их родные нацистами: миллионы семей узнали неожиданное

Онлайн-база данных архивов нацистской партии помогает миллионам людей переосмыслить семейное прошлое и развеять распространенные мифы.

В Германии заработала новая онлайн-платформа, которая позволяет проверить, были ли родственники пользователей членами нацистской партии. Сервис уже привлек значительное внимание – за первые недели им воспользовались миллионы людей.

Проект инициировало издание Die Zeit в сотрудничестве с архивами Германии и США. Его цель – сделать исторические данные более доступными и "положить конец молчанию, порожденному неуместным стыдом".

Архивы нацистской партии стали открытыми

База данных содержит записи о миллионах членов партии, действовавшей под руководством Адольфа Гитлера. По историческим оценкам, с 1925 года в нее вступили более 10 миллионов немцев, а на пике – около 9 миллионов.

Документы, которые нацисты пытались уничтожить в конце Второй мировой войны, были спасены и впоследствии переданы в архивы, в частности в Национальный архив США.

Интерес к теме стремительно растет

Руководитель исторического отдела Die Zeit Кристиан Стаас отметил, что спрос на подобную информацию резко вырос. Если раньше ежегодно десятки тысяч людей обращались в архивы, то онлайн-доступ вызвал настоящий всплеск интереса.

"Такой уровень интереса действительно кажется новым… Большинство причастных к тем событиям уже не живы, и это облегчает людям вопросы о собственной истории", – пояснил он.

Он также добавил, что поисковая система может помочь развеять мифы: "Очень мало немцев считают, что их предки поддерживали нацистский режим. Но это, очевидно, не может быть правдой".

Личные открытия – и болезненные реакции

Пользователи, которые уже воспользовались сервисом, делятся эмоциональными историями. Некоторые узнали, что их родственники действительно были членами партии, что вызвало сложные переживания и переосмысление семейного прошлого.

Историки отмечают, что такой инструмент важен для более глубокого понимания эпохи. В Библиотеке Холокоста Винера назвали платформу "находкой для исследований" и подчеркнули ее роль в борьбе с дезинформацией.

