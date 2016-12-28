Разделение Сирии на зоны влияния и гарантии для Асада: Reuters рассказало о договоренностях между РФ и Турцией
Сирия будет разделена на неофициальные зоны регионального энергетического воздействия и Башар аль-Асад будет оставаться президентом, по крайней мере несколько лет, согласно соглашению между Россией, Турцией и Ираном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Такое соглашение, которое позволило бы региональную автономию в рамках федеральной структуры контролируемой Асадом секте алавитов, находится в стадии становления, изменения должны быть внесены повстанцами, странами Персидского залива и США, заявили источники, знакомые с мнением российской стороны.
"Там было движение в сторону компромисса", – сказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, аналитического центра, близкого к МИД России.
«Окончательное соглашение будет тяжелым, но позиции сдвинулись», – добавил он.
Силы Асада будут сокращены в соответствии с соглашением между этими тремя странами, говорят несколько источников. Россия и Турция может разрешить ему остаться до следующих президентских выборов, когда он уйдет в пользу менее поляризованного кандидата от алавитов.
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Иран еще предстоит убедить в том, что говорят источники. Но в любом случае, в конечном счете Асад уйдет с гарантиями для него и его семьи, отмечает агентство.
"Несколько имен в руководстве были упомянуты (в качестве потенциальных преемников)", – сказал Кортунов, отказавшись назвать имена.
Никто не думает, что более широкий сирийский мирный договор, что вызревает в течение многих лет, будет легким и успешным. Совершенно ясно, что президент Владимир Путин хочет играть ведущую роль посредника в попытках урегулирования, сперва с Турцией и Ираном.
Это улучшило бы мнение о России как мировой державе и серьезном ближневосточном игроке, подчеркивает Reuters.
Как сообщал УНИАН, Турция и Россия согласовали план перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря.