В немецком городе Висбаден произошла стрельба: 1 человек погиб, 2 ранены

Об этом говорится в сообщении местной полиции в твиттере.

Сообщается, что это могла быть попытка грабежа, сейчас полиция ищет нападавшего.

В полиции отметили, что погибшая была продавцом в киоске. Ее муж и племянник были ранены.

#Gewaltverbrechen in #Kiosk in #Wiesbaden#Biebrich ! Was wir bislang sagen können: 1 Frau ist dabei getötet worden, 2 Personen verletzt