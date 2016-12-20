В немецком городе Висбаден произошла стрельба: 1 человек погиб, 2 ранены
В немецком городе Висбаден вооруженный человек осуществил стрельбу, в результате которой одна женщина погибла, двое человек были ранены.
Об этом говорится в сообщении местной полиции в твиттере.
Сообщается, что это могла быть попытка грабежа, сейчас полиция ищет нападавшего.
В полиции отметили, что погибшая была продавцом в киоске. Ее муж и племянник были ранены.
#Gewaltverbrechen in #Kiosk in #Wiesbaden#Biebrich ! Was wir bislang sagen können: 1 Frau ist dabei getötet worden, 2 Personen verletzt— Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 20 декабря 2016 г.
Как сообщал УНИАН, вчера, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой.
В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.
Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.