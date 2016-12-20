В немецком городе Висбаден произошла стрельба: 1 человек погиб, 2 ранены

Об этом говорится в сообщении местной полиции в твиттере.

Сообщается, что это могла быть попытка грабежа, сейчас полиция ищет нападавшего.

В полиции отметили, что погибшая была продавцом в киоске. Ее муж и племянник были ранены.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 декабря, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой.

В результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали. Полиция Берлина считает, что грузовик был намеренно направлен в толпу на рождественской ярмарке.

Канцлер ФРГ назвала трагедию в Берлине терактом, который был совершен беженцем.