В центре Берлина грузовик въехал в толпу людей, полиция допускает теракт

В центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится рядом с церковью Гедехнискирхе, пишет DW.

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По сведениям спасателей, несколько человек погибли, еще как минимум 50 получили различные травмы.

Разрушены несколько торговых палаток. Полиция считает, что случившееся может быть терактом.

Место происшествия оцеплено полицией, сюда же прибыли пожарные и машины скорой помощи.