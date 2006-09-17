В Таджикистане выдвинуты первые три кандидатуры на пост президента

В Таджикистане началась избирательная кампания по выборам президента страны, которые назначены на 6 ноября.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, уже стали известны первые три кандидатуры, которые планируют бороться за должность главы государства.

В частности, кандидатом от Аграрной партии стал вице-президент Академии сельхознаук Амиркул КАРАКУЛОВ, от Социалистической партии - преподаватель университета Абдухалим ГАФФОРОВ и от Партии экономических реформ - ректор института транспорта Олимджон БОБОЕВ.

Как считают местные наблюдатели, вряд ли одному из названных выдвиженцев на президентский пост удастся собрать необходимые 160 тысяч подписей избирателей для подтверждения официального статуса кандидата в Центризбиркоме. Все три партии крайне малочисленны, их программы расплывчаты и не конкретны, поэтому не имеют широкой поддержки в обществе, а имена партийных лидеров известны лишь в узких научных кругах.

Эксперты полагают, что определенное оживление в избирательную кампанию внесут партии-«тяжеловесы» - правящая Народно-демократическая партия, Коммунистическая партия и Партия исламского возрождения Таджикистана, съезды которых состоятся на будущей неделе. Все три партии представлены в парламенте, имеют поддержку определенного электората во всех районах, обладают хорошим опытом политической борьбы. Без доли сомнения наблюдатели считают, что народные демократы выдвинут кандидатуру своего председателя - президента страны Эмомали РАХМОНОВА. Сам таджикский лидер заявил журналистам, что определится со своим участием в выборах на предстоящем 23 сентября съезде Народно-демократической партии.

Два всенародных референдума, прошедших в Таджикистане в 1999 и 2003 годах, дают формальное право нынешнему президенту занимать высший пост в государстве еще два семилетних срока - до 2020 года.