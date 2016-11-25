Иракские силы готовятся штурмовать оплот "ИГИЛ" возле Мосула, чтобы завершить окружение города – Reuters

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Захват или отрезание Таль-Афара от Мосула является ключевым компонентом наступления возглавляемой США коалиции, которая стремится взять под контроль последний крупный город в Ираке, подконтрольный «Исламскому государству».

Как отмечает агентство, успешная операция позволит сухопутным войскам, которые участвуют в кампании, завершить окружение Мосула.

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Армейские и полицейские силы, которые планируют штурм Таль-Афара, будут включать в себя суннитские и шиитские группировки, отражающие смесь населения города, заявил Хишам аль-Хашими, багдадский аналитик, который консультирует правительство по вопросам «Исламского государства».

Шиитское сообщество Таль-Афара бежало из города после того, как «Исламское Государство» захватило эту область два года назад, объявив Мосул частью "Халифата", который также охватывает часть Сирии.

Напомним, наступление на Мосул началось 17 октября с привлечением воздушных и наземных сил возглавляемой США коалиции.