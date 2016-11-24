В Москве суд освободил от уголовной ответственности няню, которая отсекла 4-летнему ребенку голову

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Суд постановил освободить от уголовной ответственности Бобокулову и применить к ней принудительные меры медицинского характера", - огласила решение судья.

Как сообщал УНИАН, Бобокулова была задержана 29 февраля у метро «Октябрьское Поле». Одетая в хиджаб женщина с отрезанной детской головой в руках угрожала взорвать себя. Саперы, обследовавшие место происшествия, взрывчатки не обнаружили.

Читайте такжеМосковский суд арестовал подозреваемую в убийстве ребенка няню

Гражданка Узбекистана 1977 года рождения работала няней в семье, проживающей в доме на улице Народного Ополчения. По данным следствия, дождавшись, когда родители со старшим ребенком уйдут из дома, Бобокулова убила подопечную и подожгла квартиру.

Подозреваемая в убийстве и обезглавливании четырехлетней девочки в разговоре с журналистами признала свою вину, а на вопрос, зачем она это сделала, ответила "Аллах приказал".