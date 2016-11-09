МИД России пригрозил ЕС ответом на санкции против "депутатов Госдумы РФ" от Крыма

В ведомстве пообещали принять соответствующие меры. Об этом говорится в официальном комментарии российского ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В Москве известно о решении Совета ЕС от 8 ноября о расширении персональных санкций против российских физических лиц за счет включения в Есовский "черный список" шести депутатов Государственной Думы седьмого созыва от Крыма и Севастополя", – говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что российское МИД воспринимают такое решение "как ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое изъявление воли". При этом, в ведомстве отмечают, что "рестрикции против депутатов Государственной Думы не будут способствовать восстановлению нормального диалога между законодательными органами России и ЕС".

Российская сторона предпримет соответствующие меры, пообещали в МИД РФ.

Напомним, 8 ноября Совет Европейского Союза на уровне министров финансов приняла новый список официальных лиц Крыма, к которым будут применены санкции за нарушение территориальной целостности Украины.

Известно, что это будут лица, избранные в государственную Думу.

К санкционного списка входит 151 физическое лицо и 37 юридических лиц (компаний), в отношении которых действует запрет на поездки в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза в связи с их ролью в аннексии Крыма или поддержке Россией сепаратизма на востоке Украины.

Европейский Союз продлил введенные ранее санкции против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя до 24 июня 2017 года.