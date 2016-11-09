Санкции за оккупацию Крыма: Порошенко поблагодарил ЕС за политику против самозваных депутатов

Об этом он сообщил в Twitter.

«Приветствую решение Совета ЕС ввести дополнительные персональные санкции в связи с незаконными «парламентскими выборами» в АРК», - заявил Порошенко.

«Благодарю Евросоюз за сохранение политики непризнания незаконной аннексии Крыма и усиление санкционного давления против российского агрессора», - написал президент.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз добавил шесть так называемых «депутатов Госдумы РФ», избранных в оккупированных Крыму и Севастополе, в список лиц, на которых распространены санкции в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Соответствующее решение было обнародовано сегодня, 9 ноября.