ЕС согласовал новые санкции против оккупационных властей Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции по завершении заседания сообщил министр финансов председательствующей в ЕС Словакии Петер Казимир.

«Совет ЕС принял новый список в рамках ограничительных мер в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины», - заявил министр.

В то же время он отказался сообщать подробности и призвал дождаться официального сообщения в среду.

Известно, что это будут лица, избранные в Государственную думу РФ.

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В санкционном списке - 151 физическое и 37 юридических лиц (компаний), в отношении которых действует запрет на поездки в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза в связи с их ролью в аннексии Крыма или поддержке Россией сепаратизма на востоке Украины.

Аннексия Крыма Россией не была признана на международном уровне, и поэтому полуостров попал под экономические санкции, в том числе под запрет на импорт произведенных в Крыму товаров, а также запрет на инвестирование или предоставление туристических услуг.

Европейский Союз продлил введенные ранее санкции против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя до 24 июня 2017 года.