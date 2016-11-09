ЕС ввел санкции в отношении 6 депутатов Госдумы РФ из Крыма по инициативе Литвы

01:58, 09 ноября 2016
Политика
1265 0

Европейский Союз ввел санкции в отношении шести депутатов Государственной Думы Российской Федерации, избранных в нижнюю палату российского парламента в оккупированном Крыму, по инициативе Литвы.

investigator.org.ua

Как сообщает балтийское издание DELFI, решение формально было утверждено на заседании Совета по экономике и финансам ЕС.

«Это была инициатива Литвы. В отношении всего того, что связано с агрессией России и с нарушением суверенитета Украины, должны осуществляться санкции», - заявил в телефонном интервью из Бухареста глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Читайте такжеЕС согласовал новые санкции против оккупационной власти Крыма

Лицам, в отношении которых Евсросоюз объявил санкции в связи с аннексией Крыма, запрещен въезд на территорию Европейского сообщества, замораживаются их счета на территории ЕС.

Как сообщал УНИАН, 18 сентябре на парламентских выборах в Госдуму РФ в оккупированном Крыму было избрано 8 депутатов.

Депутатами Госдумы от Крыма стали шесть кандидатов от партии "Единая Россия". По партийным спискам в Думу прошли самопровозглашенные вице-премьер-министры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также "прокурор" Наталья Поклонская. В тоже время Сергей Аксенов, возглавлявший список "Единой России" на полуострове, от депутатского мандата отказался.

Еще четыре человека "избранные" по одномандатным округам: Козенко Андрей Дмитриевич, в 1981 г.р., Бахарев Константин Михайлович, 1972 г. р., Савченко Светлана Борисовна, 1965 г. р., Белик Дмитрий Анатольевич, 1969 г.р. Все они также представляют партию "Единая Россия".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter