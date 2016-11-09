ЕС ввел санкции в отношении 6 депутатов Госдумы РФ из Крыма по инициативе Литвы

Как сообщает балтийское издание DELFI, решение формально было утверждено на заседании Совета по экономике и финансам ЕС.

«Это была инициатива Литвы. В отношении всего того, что связано с агрессией России и с нарушением суверенитета Украины, должны осуществляться санкции», - заявил в телефонном интервью из Бухареста глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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Лицам, в отношении которых Евсросоюз объявил санкции в связи с аннексией Крыма, запрещен въезд на территорию Европейского сообщества, замораживаются их счета на территории ЕС.

Как сообщал УНИАН, 18 сентябре на парламентских выборах в Госдуму РФ в оккупированном Крыму было избрано 8 депутатов.

Депутатами Госдумы от Крыма стали шесть кандидатов от партии "Единая Россия". По партийным спискам в Думу прошли самопровозглашенные вице-премьер-министры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также "прокурор" Наталья Поклонская. В тоже время Сергей Аксенов, возглавлявший список "Единой России" на полуострове, от депутатского мандата отказался.

Еще четыре человека "избранные" по одномандатным округам: Козенко Андрей Дмитриевич, в 1981 г.р., Бахарев Константин Михайлович, 1972 г. р., Савченко Светлана Борисовна, 1965 г. р., Белик Дмитрий Анатольевич, 1969 г.р. Все они также представляют партию "Единая Россия".