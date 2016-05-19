Катастрофа Ан-12 в Афганистане: в МИД озвучили количество погибших украинцев

11:54, 19 мая 2016
Мир
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В результате катастрофы грузового самолета Ан-12 в Афганистане погибли девять человек.

Ан-12, самолет / Jakob Dahlgaard Kristensen, wikimedia.org Детальніше читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/world/1349403-v-afganistani-rozbivsya-an-12-azerbaydjanskoji-aviakompaniji-sered-ekipaju-buli-ukrajintsi-zmi.html

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.

Среди погибших - двое граждан Украины, один гражданин Узбекистана, шестеро граждан Азербайджана. Кроме того, один гражданин Украины госпитализирован, его состояние – стабильно тяжелое, он госпитализирован в больницу Кандагар.

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"Экипаж – 11 человек (1 – гражданин Узбекистана (капитан), 3 – граждане Украины, 7 – граждане Азербайджана)", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Афганистане разбился Ан-12 азербайджанской авиакомпании, среди экипажа были украинцы.

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