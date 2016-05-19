Катастрофа Ан-12 в Афганистане: в МИД озвучили количество погибших украинцев
11:54, 19 мая 2016Мир
5453 0
В результате катастрофы грузового самолета Ан-12 в Афганистане погибли девять человек.
Ан-12 разбился в Афганистане / Jakob Dahlgaard Kristensen, wikimedia.org
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
Среди погибших - двое граждан Украины, один гражданин Узбекистана, шестеро граждан Азербайджана. Кроме того, один гражданин Украины госпитализирован, его состояние – стабильно тяжелое, он госпитализирован в больницу Кандагар.
Читайте такжеИсчезновение рейса A320 EgyptAir: премьер Египта не исключил, что на борту мог быть совершен теракт
"Экипаж – 11 человек (1 – гражданин Узбекистана (капитан), 3 – граждане Украины, 7 – граждане Азербайджана)", - отмечается в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в Афганистане разбился Ан-12 азербайджанской авиакомпании, среди экипажа были украинцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter