В Афганистане разбился Ан-12 азербайджанской авиакомпании, среди экипажа были украинцы - СМИ

Как сообщает издание Report со ссылкой на осведомленные источники, инцидент произошел несколько часов назад в Афганистане.

Транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение при взлете.

Согласно предварительной информации, двое из членов экипажа (граждане Украины. - Ред.) находятся в тяжелом состоянии, остальные погибли.

Согласно сообщению Государственной Администрации гражданской авиации Азербайджана, примерно в 18:30 по бакинскому времени (16:30 по Киеву) поступила информация, что при вылете из аэропорта Двайер произошло авиационное происшествие.

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Арендованный самолет управлялся интернациональным экипажем, в состав которого входят гражданин Узбекистана (капитан), три гражданина Украины и пять граждан Азербайджана.

Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана создана комиссия по раследованию данного происшествия. В настоящее время идет процесс согласования с авиционными властями Афганистана вылета 19 мая представителей комиссии на место происшествия для расследования причин инцидента.