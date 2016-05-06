Назарбаев предостерег от "повторения украинского сценария" и пригрозил самыми жесткими мерами
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг приостановил земельную реформу, которая вывела на улицы сотни несогласных, но пообещал жесткий отпор повторению "украинского сценария".
Об этом сообщает Reuters.
Он предупредил, что в отношении лиц, которые могут попытаться организовать в Казахстане повторение "украинского сценария", будут приняты самые жесткие меры.
Отмечается, что активисты планируют на субботу очередную акцию протеста в крупнейшем городе страны и ее финансовом центре Алматы. Они не удовлетворены заверениями бессменного президента страны, чье население "затягивает пояса" из-за падения доходов вслед за нефтью.
Стихийные выступления прошли в последние две недели в ряде крупных городов и были сравнительно немногочисленными. Однако и такие акции являются редкостью в Казахстане.
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"Казахстанцы не хотят украинских событий в Казахстане, я это знаю", - сказал Назарбаев, чье выступление на совещании с правительством поздно вечером показало государственное телевидение.
"Пусть все слышат: мы примем самые жестокие меры. Чтобы знали и не говорили, что я не предупреждал", - подчеркнул лидер Казахстана.
Ранее он заявил, что украинская экономика после революции сократилась до половины объема казахстанской, и увязал это с насилием и турбулентностью из-за стихийной смены власти.
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