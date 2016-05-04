Глава Hermitage Capital рассказал в британском парламенте о коррупции в России

Как пишет издание Новая газета, во вторник, 3 мая, с соответствующей презентацией выступил сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер.

В частности, глава Hermitage Capital рассказал депутатам, что собственное расследование фонда привело к обнаружению на английских счетах финансовых средств, связанных с раскрытой покойным юристом фонда Сергеем Магнитским коррупционной схемой о выводе из бюджета России 5,4 миллиардов рублей.

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В презентации отмечается, что деньги прошли длинный путь по России, потом по странам ближайшего зарубежья (в частности, по Кипру), а затем осели в Великобритании. Причем здесь, по словам Браудера, было два потока. Первый — 2 миллиона долларов — это деньги, которые шли через счета, контролируемые главой клюевской преступной группировки Дмитрием Клюевым.

Деньги, по данным Hermitage Capital, ушли на оплату в Англии различных расходов замешанных в коррупции россиян (начиная от дорогостоящих платьев и украшений для их жен и подруг, обучения в школе детей, и заканчивая покрытиями расходов по неким кредитным VIP-картам для самых богатых людей).

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Второй поток — это деньги в литовском банке Ūkio, контролируемые офшорными компаниями российских лиц. С этого счета производились различные закупки на территории Великобритании на общую сумму 28 миллионов долларов.

Cогласно «панамским документам», через счета в банке Ūkio bankas деньги «плыли» в офшорные компании, связанные с Кремлем. Зимой 2013 года банк Ūkio bankas был признан неплатежеспособным и его лицензия была ликвидирована. 65% акций Ukio bankas принадлежало Владимиру Романову, который был объявлен в международный розыск по обвинению в крупных хищениях.

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Помимо Браудера перед британским парламентом со своими докладами также выступили представитель английской полиции и глава Center Transparency International.