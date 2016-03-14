Турецкие бомбардировщики ударили по позициям курдов в Ираке после теракта в Анкаре

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление турецкой армии. В бомбардировках участвовали 11 турецких самолетов, которые нанесли удары по 18 целям, в том числе складам боеприпасов и местам укрытий боевиков. Как уточняет агентство Anadolu, удары, в частности, наносили девять самолетов F-16 и два F-4, передает РБК.

Авиаудары были нанесены на следующий день после теракта в Анкаре, в котором, по последним данным, погибли 37 человек и пострадал 71. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в районе Кызылай, который является популярным среди местных жителей.

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Как выяснил телеканал Haberturk, взорванный автомобиль был угнан еще 10 января у пожилой женщины в городе Шанлыурфа. В тот же день ее перегнали в Диярбакыр. В Анкару транспортное средство якобы перевезли 26 февраля.

Официально ответственность за теракт на себя не взяла пока ни одна группировка, однако накануне источник Reuters сообщил, что в совершении теракта заподозрили Рабочую партию Курдистана (РПК) или связанную с ней группировку. Сегодня собеседники агентства в органах безопасности рассказали, что улики свидетельствуют о том, что одним из участников теракта была женщина, состоящая в РПК. Она родилась в 1992 году, девушка является уроженкой города Карс на востоке Турции. К РПК она присоединилась в 2013 году. В деле есть еще один подозреваемый.

После атаки в Анкаре турецкие власти также ввели комендантский час в юго-восточной части города Ширнак. Это сделано с целью провести операцию против курдских боевиков в этой районе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление офиса губернатора.