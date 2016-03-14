Количество погибших в результате теракта в Анкаре возросло до 37 человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Мехмет Муэззиноглу, передает Би-би-си. Сегодня утром умерли еще 3 человека, получившие тяжелые ранения.

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По словам министра, в больницах города остается 71 пострадавший, 15 из них - в тяжелом состоянии.

В воскресенье вечером начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался неподалеку от парка Гювен, на пересечении двух главных транспортных артерий в столице Турции.

Пока никто не взял на себя ответственность за воскресное нападение.

Как сообщил УНИАН, в феврале в Анкаре произошел теракт в результате которого погибли около 30 человек. Тогда ответственность за взрыв взяла на себя курдская экстремистская группировка.