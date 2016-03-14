В Турции заявили о неопровержимых основаниях причастности террористов к взрыву в Анкаре

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что анализ разведывательных данных и собранных на месте преступления улик дают неопровержимые основания причастности к террористическому акту в Кызылайе террористической группировки, сообщает агентство Анадолу.

«В ближайшее время расследование будет завершено и общественность будет проинформирована об его результатах», - сказал Ахмет Давутоглу.

Ахмет Давутоглу подчеркнул, что подрыв автомобиля в Бульваре Ататюрк направлен против гражданского населения, ожидающего транспорт на автобусной остановке.

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«Это подлое преступление направлено против наших мирных граждан. Мы гневно осуждаем теракт против нашего народа, который не сможет напугать наших граждан и не свернет правительство с пути в борьбе с террором», - добавил премьер-министр.

Ахмет Давутоглу выразил уверенность в том, что исполнители и заказчики преступления в самом скором времени будут выявлены и понесут самое жесточайшее наказание в рамках закона.

«Анализ разведывательных данных и собранных на месте преступления улик дают неопровержимые основания причастности к террористическому акту в Кызылайе террористической группировки. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», - сказал в заключении Ахмет Давутоглу