Эрдоган хочет встретиться с Путиным после инцидента с нарушением воздушного пространства - Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил сегодня, 30 января, что он хотел бы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным после того, как самолет российских военно-воздушных сил нарушил воздушное пространство Турции вблизи сирийской границы.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.

Читайте такжеЪ: Турция впервые намерена ответить на санкции РФ

Инцидент произошел накануне, в субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.

По этим данным, российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействован в военной операции в Сирии. В ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.