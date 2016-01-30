Эрдоган хочет встретиться с Путиным после инцидента с нарушением воздушного пространства - Reuters
Инцидент с самолетом произошел накануне, в субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил сегодня, 30 января, что он хотел бы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным после того, как самолет российских военно-воздушных сил нарушил воздушное пространство Турции вблизи сирийской границы.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщал УНИАН, в Анкаре утверждают, что самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции.
Читайте такжеЪ: Турция впервые намерена ответить на санкции РФ
Инцидент произошел накануне, в субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений.
По этим данным, российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.
Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействован в военной операции в Сирии. В ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.