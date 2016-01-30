Турция вновь обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

19:19, 30 января 2016
Мир
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В министерство иностранных дел Турции вызвали посла РФ. Российский самолет залетел в турецкое воздушное пространство, несмотря на несколько предупреждений, отмечают в Анкаре.

Туреччина звинуватила РФ у порушенні повітряного простору / flickr.com/photos/nicokaiser

Самолет российских военно-воздушных сил вновь нарушил воздушное пространство Турции, утверждают в Анкаре.

Инцидент произошел накануне, в субботу, 30 января, российского посла вызвали в министерство иностранных дел Турции для объяснений, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ведомство.

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По этим данным, российский самолет Су-34 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот залетел в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые "опасные" последствия.

Напомним, в ноябре Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, задействован в военной операции в Сирии. В ответ РФ ввела санкции на турецкие продукты питания и товары.

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