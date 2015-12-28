В Пуэрто-Рико полицейский застрелил троих сослуживцев

Как сообщает El Vocero, инцидент произошел в Понсе - втором по величине городе острова.

Стрельбу утром 28 декабря открыл по коллегам 50-летний Гуарионекс Канделарио Ривера, работающий в полиции 19 лет.

Отмечается, перед тем, как открыть огноь, он сначала взял в заложники коллегу.

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Подозреваемого задержали вскоре после инцидента.

Погибшими в результате нападения являются 49-летняя Лус Сото Сегарра с 23-летним опытом работы в полиции, 49-летний Франк Роман Родригес, проработавший в полиции 28 лет, и 42-летняя Розарио Эрнандес де Хойос (15 лет в полиции).

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