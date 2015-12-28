В Пуэрто-Рико полицейский застрелил троих сослуживцев
19:13, 28 декабря 2015Мир
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В Пуэрто-Рико офицер полиции открыл огонь по коллегам в результате чего погибли три человека.
Задержанный нападавший / elvocero.com
Как сообщает El Vocero, инцидент произошел в Понсе - втором по величине городе острова.
Стрельбу утром 28 декабря открыл по коллегам 50-летний Гуарионекс Канделарио Ривера, работающий в полиции 19 лет.
Отмечается, перед тем, как открыть огноь, он сначала взял в заложники коллегу.
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Подозреваемого задержали вскоре после инцидента.
Погибшими в результате нападения являются 49-летняя Лус Сото Сегарра с 23-летним опытом работы в полиции, 49-летний Франк Роман Родригес, проработавший в полиции 28 лет, и 42-летняя Розарио Эрнандес де Хойос (15 лет в полиции).
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Нападавший и трое его жертв / elvocero.com
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