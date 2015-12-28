Российским чиновникам на Новый год выдали сборник цитат Путина

О рекомендации Кремля всем политикам прочитать сборник цитат Владимира Путина под названием «Слова, меняющие мир» рассказали несколько участников совещания, которое в начале прошлой недели прошло в администрации Путина.

В нем, по словам собеседников РБК, участвовали около 50 человек, в том числе депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и Общественной палаты, а проводил его первый замглавы кремлевской администрации Вячеслав Володин.

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«Володин говорил про книгу. Он сказал, что она должна стать настольной у любого политика», — рассказывает участник встречи, близкий к руководству Госдумы.

После совещания политики стали получать от Володина эту книгу в подарок к Новому году.

В подчиненном Володину кремлевском управлении внутренней политики РБК подтвердили, что подарили книгу примерно тысяче политиков и чиновников. Ее отправили губернаторам, спикерам региональных заксобраний, некоторым депутатам Госдумы, представителям ОНФ (членам центрального штаба, региональным сопредседателям и главам исполкомов), членам совета Общественной палаты и секретарям региональных палат. Получат книгу в подарок и чиновники внутриполитического управления Кремля.

Напомним, Путин объяснил конфликт с Турцией желанием "лизнуть США в одно место". Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

А отвечая на вопрос журналиста касательно российской экономики (этот вопрос был первым на пресс-конференции), Путин рассказал анекдот.