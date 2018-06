Саудовская Аравия объявила о создании исламской коалиции против терроризма - СМИ

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Al Arabiya.

В совместном заявлении по этому поводу говорится, что в состав военной коалиции войдут 34 государства, а управляться она будет из оперативного штаба в саудовской столице Эр-Рияде. Также штаб займется координацией действий с международными институтами и другими государствами.

Известно, что в состав коалиции войдут Иордания, Египет, Турция, Тунис, Катар, ОАЭ, Малайзия и Пакистан. Также упоминаются Палестина (как независимое государство), Сомали, Нигерия, Марокко и Йемен.

Какие именно шаги планирует предпринять коалиция для борьбы с международным терроризмом, в заявлении не уточняется. В документе говорится о необходимости защитить мусульманские страны от «зла террористических групп и организаций», под каким названием бы они не выступали.

На выступлении вскоре после публикации заявления саудовский принц Мухаммад ибн Салман заявил, что исламская коалиция не будет проводить операции в Сирии и Ираке без законных оснований и поддержки международного сообщества.

MbS: The coalition will not work in #Iraq & #Syria without coordinating with the legitimacy and international community.