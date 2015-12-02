Столтенберг заявил о возобновлении работы Совета РФ-НАТО, в Кремле об этом ничего не слышали
НАТО приняло решение возобновить работу Совета Россия-НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы приняли решение изучить, как использовать Совет Россия-НАТО для возобновления взаимодействия с Россией. Мы изучим этот вопрос и определим время и дату нового заседания", - сказал Столтенберг.
В НАТО отметили, что совет никогда не был отменен.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, что в Кремле не знают о попытках возобновления работы Совета Россия-НАТО.
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«Я не слышал этого заявления (генсека НАТО о созыве совета), и мне ничего не известно о каких-либо подвижках в эту сторону», - заявил он.
Как сообщал УНИАН, ранее в НАТО предупредили об угрозе возобновления применения силы на Донбассе.