Столтенберг заявил о возобновлении работы Совета РФ-НАТО, в Кремле об этом ничего не слышали

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение изучить, как использовать Совет Россия-НАТО для возобновления взаимодействия с Россией. Мы изучим этот вопрос и определим время и дату нового заседания", - сказал Столтенберг.

В НАТО отметили, что совет никогда не был отменен.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков заявил, что в Кремле не знают о попытках возобновления работы Совета Россия-НАТО.

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«Я не слышал этого заявления (генсека НАТО о созыве совета), и мне ничего не известно о каких-либо подвижках в эту сторону», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАТО предупредили об угрозе возобновления применения силы на Донбассе.