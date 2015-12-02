В НАТО предупредили об угрозе возобновления применения силы на Донбассе

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе, открывая заседание Комиссии Украина-НАТО, которая проходит в рамках встречи министров иностранных дел стран - членов альянса, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Мы встречаемся сегодня, чтобы вновь подтвердить наши твердые обязательства Украине и поддержку мирного и дипломатического урегулированию конфликта. Был некоторый прогресс в выполнении Минских договоренностей, но ситуация еще остается хрупкой. Россия не выводит (из Донбасса) ни свои подразделения, ни вооружение, а незаконные группы сепаратистов все еще не разоружены.

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Украина еще не полностью контролирует свою границу. Количество случаев нарушения режима прекращения огня недавно увеличилось, поэтому мы видим реальную угрозу возобновления применения силы", - заявил генсек НАТО.

В связи с этим Столтенберг отметил необходимость "срочно" выполнить Минские договоренности в полном объеме.

"НАТО поддерживает Украину политически и практически, включая учреждение трастовых фондов, чтобы Украина могла лучше защитить себя и усилить реформы своих институтов. Мы поощряем Украину продолжать идти по пути реформ. Длительный прогресс является жизненно необходимым для сильной демократии, стабильности и процветания", - подчеркнул он.