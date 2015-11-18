Anonymous заявили о взломе пяти тысяч аккаунтов террористов в Twitter
Группа хакеров Anonymous, объявившая кибервойну «Исламскому государству»,сообщила о взломе более 5000 аккаунтов террористов в Twitter.
Представитель группы хакеров Алекс Паучер заявил, что Anonymous будет любыми способами блокировать деятельность террористов в интернете, передает Дождь. По его словам, возможности хакеров в сети «превосходят возможности правительства любой страны».
We report that more than 5500 Twitter account of #ISIS are now #down! #OpParis#Anonymous#ExpectUs
— #OpParis (@opparisofficial) November 17, 2015
16 ноября хакеры Anonymous опубликовали видео, в котором пообещали провести наиболее масштабную из всех уже имевших место кибератак на сайты и аккаунты в соцсетях, использующиеся ИГ. Операция станет ответом на серию терактов в Париже.
Ранее УНИАН сообщал, что группа Anonymous объединилась с другими хакерскими организациями — GhostSec и Ctrlsec для онлайн-борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).