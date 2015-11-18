Anonymous заявили о взломе пяти тысяч аккаунтов террористов в Twitter

Представитель группы хакеров Алекс Паучер заявил, что Anonymous будет любыми способами блокировать деятельность террористов в интернете, передает Дождь. По его словам, возможности хакеров в сети «превосходят возможности правительства любой страны».

16 ноября хакеры Anonymous опубликовали видео, в котором пообещали провести наиболее масштабную из всех уже имевших место кибератак на сайты и аккаунты в соцсетях, использующиеся ИГ. Операция станет ответом на серию терактов в Париже.

Ранее УНИАН сообщал, что группа Anonymous объединилась с другими хакерскими организациями — GhostSec и Ctrlsec для онлайн-борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).