Anonymous заявили о взломе пяти тысяч аккаунтов террористов в Twitter

03:09, 18 ноября 2015
Мир
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Группа хакеров Anonymous, объявившая кибервойну «Исламскому государству»,сообщила о взломе более 5000 аккаунтов террористов в Twitter. 

REUTERS

Представитель группы хакеров Алекс Паучер заявил, что Anonymous будет любыми способами блокировать деятельность террористов в интернете, передает Дождь. По его словам, возможности хакеров в сети «превосходят возможности правительства любой страны».

16 ноября хакеры Anonymous опубликовали видео, в котором пообещали провести наиболее масштабную из всех уже имевших место кибератак на сайты и аккаунты в соцсетях, использующиеся ИГ. Операция станет ответом на серию терактов в Париже

Ранее УНИАН сообщал, что группа Anonymous объединилась с другими хакерскими организациями — GhostSec и Ctrlsec для онлайн-борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

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