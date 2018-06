Anonymous заявили о взломе пяти тысяч аккаунтов террористов в Twitter

Представитель группы хакеров Алекс Паучер заявил, что Anonymous будет любыми способами блокировать деятельность террористов в интернете, передает Дождь. По его словам, возможности хакеров в сети «превосходят возможности правительства любой страны».

We report that more than 5500 Twitter account of #ISIS are now #down! #OpParis#Anonymous#ExpectUs