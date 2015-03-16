Хакеры объединились для онлайн-борьбы с "Исламским государством"
Один из членов хакерской группы Anonymous уже назвал это историческим событием в цифровом мире.
Группа Anonymous объединилась с другими хакерскими организациями — GhostSec и Ctrlsec для онлайн-борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). Так, они опубликовали 9200 Twitter-аккаунтов, которые подозреваются в связях с ИГ, сообщает Lenta.ru со ссылкой на International Business Times.
Один из членов Anonymous назвал это историческим событием в цифровом мире. «В первый раз такие группы объединились для борьбы с чем-то глобальным. Обычно они очень закрыты (...) Но эта проблема стала такой большой, что они захотели сформировать альянс, как мы видим, во имя высшего блага», — отметил он.
Кроме того, запись в Twitter, в которой сообщалось о списке из 9200 связанных с ИГ аккаунтов, призывает остальных пользователей с помощью ретвитов поддержать призыв удалить данные профили.
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Ранее Anonymous взломала и ликвидировала 90 аккаунтов потенциальных последователей ИГ в соцсетях, а также предупредила их о дальнейших атаках: «Мы будем охотиться на вас, выводить из строя ваши сайты, аккаунты, электронную почту и обличать. С этого момента в Сети нет для вас безопасного места. К вам будут относиться, как к вирусу, а мы — лекарство».
Последователи «Исламского государства» активно пользуются в пропагандистских целях социальными сетями, в частности Twitter. Так, недавнее исследование Брукингского экспертно-аналитического центра выявило, что в 2014 году последователи ИГ использовали по меньшей мере 46 тысяч аккаунтов в Twitter. Сеть микроблогов Twitter, как и видеохостинг YouTube, как правило, оперативно реагирует на появляющиеся видео «Исламского государства» с казнями заложников. Компании удаляют такие посты и блокируют аккаунты, публикующие запрещенную информацию. Только за последнее время Twitter удалил 2000 аккаунтов последователей ИГ.
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В ответ сподвижники террористов угрожали расправиться с одним из основателей Twitter Джеком Дорси, мотивируя такие действия постоянной блокировкой их аккаунтов.
«Исламское государство» — террористическая организация, захватившая ряд провинций Сирии и Ирака и провозгласившая «халифат».