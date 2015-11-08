В Польше начинается новый этап поисков "золотого поезда"

Новый этап поисков "золотого поезда" в Польше пройдет на участке между Вроцлавом и Валбжихом, результаты исследований будут обнародованы не ранее конца ноября.

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на dpa.

С понедельника на железнодорожном участке между польскими Вроцлавом и Валбжихом, что в Нижней Силезии, начнутся два новых поисковых мероприятия. В их рамках эксперты намерены при помощи наземных радиолокационных установок и специальных камер исследовать предполагаемые места нахождения поезда.

Сообщения о бронепоезде, который в последние недели Второй мировой войны был якобы где-то спрятан под землю, вызвало в Нижней Силезии настоящую "золотую лихорадку". Местные жители и СМИ заявляют, что поезд - чье существование до сих пор не доказано - мог быть заполнен золотом и похищенными сокровищами нацистов.