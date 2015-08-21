В Польше, возможно, найден легендарный нацистский поезд с золотом

05:44, 21 августа 2015
Мир
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В Польше, возможно, найден легендарный поезд с награбленными нацистами ценностями, который исчез во время Второй мировой войны.

REUTERS

Как рассказала представитель города Валбржич Нижнесилезского воеводства Марика Токарска, в августе местные власти получили два письма от адвокатской фирмы, представляющей интересы некоего гражданина Польши и гражданина Германии, чьи фамилии не разглашаются.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Associated Press.

В письмах содержится предложение указать местонахождение нацистского поезда с сокровищами в обмен на 10 процентов их стоимости. Токарска подчеркнула, что власти отнеслись к этому сообщению серьезно. 

Согласно легенде, состав с золотом, драгоценностями и произведениями искусства исчез в мае 1945 года в системе подземных тоннелей и коридоров под Совьими горами в Нижней Силезии, которая тогда входила в состав Германии. Проект создания нацистами тайного подземного города в этом районе носил название "Гигант", но так и не был осуществлен. Историки считали недоказанным сам факт существования такого поезда. 

Ранее УНИАН сообщал, что во время купания в одном из озер Баварии девушка обнаружила золотой слиток стоимостью 16 тысяч евро. Сообщается, что если законный владелец слитка не будет найден, девушка сможет оставить находку себе.

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