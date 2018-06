"Хунта" и "укропы": в России рассказали, как Кремль заставил СМИ превратиться в пропагандистскую машину

Как пишет Colta.ru, разговоры с сотрудниками были изначально записаны бывшим заместителем главного редактора канала "Россия 24" и "Россия 2" Александром Орловым, уволенным с телевидения в июле 2013 года за посты в поддержку Алексея Навального.

Так, по словам бывшего сотрудника ВГТРК, была летучка в феврале 2014 года, когда главный редактор сказал, что начинается "холодная война".

"Не информационная, потому что про информационную все уже понимали, она началась гораздо раньше. А "холодная", которая для многих была атавизмом. Он сказал, что наступила эпоха, по сравнению с которой 70—80-е — детский лепет, поэтому те, кто участвовать не хочет, могут найти себе какую-нибудь другую сферу деятельности, вне информационного канала. А все остальные — welcome to the club", - цитирует издание собеседника.

Как отметил экс-сотрудник ВГТРК, ушли единицы, спокойно "без особого битья посуды".

Экс-сотрудник ВГТРК рассказал, что пропагандистские сценарии формировались на специальных летучках, которые сначала проводил Алексей Громов, а позже - пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Понятно, что если это Украина, то надо осветить максимально полно, по одному сюжету в день обязательно из Крыма, Донецка, Киева. В марте 2014-го, после референдума, было традиционное задание — из Крыма не меньше одного оригинального сюжета в день, можно больше. Каждый день надо было рассказывать, как Крым развивается, как процветают науки и ремесла, растет благосостояние и радость вновь обретенных граждан. "Хунта", "укропы", "бендеровцы" — это для ведущих, для тех, кто в кадре. Для них эти формулировки оттачивались на узких встречах", - сказал собеседник, отметив, что из уст главного редактора такие формулировки никогда не звучали.

Корреспонденты в свою очередь "выполняли абсолютно техническую функцию подставки под микрофон — подойти к нужному спикеру, снять нужный стендап, произнести нужную информацию".

"Когда были первые минские встречи и шла речь, что будет какой-то мир, был запрет на использование слов "фашисты", "бендеровцы", "хунта". Потом ситуация откатилась обратно, и все возобновилось. Когда Стрелков начал захватывать города, ему предоставлялись все эфирные площадки, включали прямо и криво. Потом надо было его увести в тень, и мы просто перестали его так много показывать", - поделился подробностями экс-сотрудник ВГТРК.

По его мнению, если сравнивать со временами грузинской войны, то на сей раз система пропаганды "была заточена идеально", а "заточка делалась не за три дня и не за летучку. Неделями, месяцами, годами".

Между каналами перестала существовать конкуренция: "было распоряжение из Администрации президента о том, что хватит мериться и показывать, кто тут более эксклюзивный".

Как рассказал экс-сотрудник ВГТРК, между сотрудниками также не возникало дискуссий, были только эмоциональные всплески и то, только между людьми, которые друг другу относительно доверяли.

"Не все со всеми разговаривали. Была определенная атмосфера недоверия — потенциально кто-нибудь мог донести. В основном все такие, как Дмитрий Киселев, тролли 50-го уровня — или как он там себя называет. Среди них процентов 40—50 ходило на Болотную, и им все это категорически претило. Но они не уходили, причины банальные — семьи, кредиты. Плюс все понимали, что уходить некуда. Но 25% было убежденных, считавших, что делают правое дело", - отметил он.

Кроме того, пропагандистский "ручной режим распространялся даже на погоду".

"Вот надо срочно пригласить Вильфанда, чтобы он сказал, что будет страшная зима. Есть общая тенденция нагнетать, что они от нас зависят — сейчас мы вам газ не пустим, и вы все замерзнете. Они и трындели все время: "Нас ждет холодная зима". Нам так и говорили на летучках: "Делайте больше ада!", - цитирует издание медийщика.

По его словам, прямые линии с Путиным также полностью срежиссированы: "организуют встречи с нужными людьми, выбирают тематику, все это согласовывается миллион раз. Есть предпоказ так называемый, как для папы и мамы в театре. Репетиция, полный прогон".

Он отметил, что хоть в топ-менеджменте люди были неглупые, и все тонкие моменты они обсуждали в самом узком кругу, а не на больших редакционных летучках по 25—30 человек, но пропагандистская политика была абсолютно непроницаемой, что являлось частью "холодной войны".