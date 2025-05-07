Это самый большой серийный грузовой самолет в мире.

Канада начала процесс конфискации транспортного самолета Ан-124 "Руслан", который принадлежит российской авиакомпании "Волга-Днепр" и уже находился под арестом. Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, процедура конфискации происходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и сейчас решение о конфискации должен принять Высший суд Онтарио. Стефанишина отметила, что это еще один важный шаг на пути к справедливости и восстановлению мира в Украине.

Отмечается, что Ан-124 "Руслан" имеет длину как три четверти футбольного поля (около 69 метров), размах крыльев - еще больше, а его высота равна высоте примерно 7-этажного дома (21 метр).

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Вице-премьер напомнила, что в августе 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины, установив основания применения санкции, удовлетворил иск Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционной "Волга-Днепр". Минюст передал решение ВАКС канадским партнерам.

"Теперь генеральный прокурор Канады обратился в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета. Убеждена, все действия ведут к одному: "Руслан" вскоре будет иметь новый дом - в Украине, где он будет служить на благо нашего государства", - добавила Стефанишина.

Ан-124 "Руслан": что известно о конфискации российского самолета

Как сообщал УНИАН, еще в апреле 2023 года стало известно о намерении Канады передать самолет Ан-124 Украине. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Киев еще тогда начал готовиться к этому.

6 мая 2025 года стало известно, что Канада продвигается вперед в деле получения прав на российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан", а также на потенциальную его передачу Украине. Все это время самолет находился в международном аэропорту "Торонто-Пирсон" и стал местной "достопримечательностью".

Ан-124 "Руслан" - справка УНИАН

Ан-124 является советским транспортным самолетом разработки КБ Антонова. Это самый большой серийный грузовой самолет в мире, который имеет длину 69 м и размах крыла 73 м. Грузоподъемность составляет 120 тыс. кг. Максимальная скорость самолета - 865 км/ч.

Первый полет опытный образец машины совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Всего было построено 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.

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