По возвращении восстанавливают все виды обеспечения, в том числе денежное.

Если военный самовольно оставил воинскую часть (СВЧ) и после этого в течение трех дней вернулся обратно, то уголовное производство возбуждаться не будет.

Такой человек может просто вернуться в часть, которую он оставил, пояснила пресс-секретарь Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова в эфире Украинского радио.

По возвращении восстанавливают все виды обеспечения, в частности денежное.

Видео дня

"Если же СЗЧ более трех суток, оно совершено впервые, и военный желает вернуться на службу - в таком случае возбуждается уголовное производство. Военный лично обращается через приложение "Армия +" к командиру воинской части или начальнику учреждения и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение военной службы в данном подразделении", - отметила Камеристова.

Затем следует подать в прокуратуру ходатайство о намерении вернуться на службу вместе с письменным согласием от командира воинской части или начальника учреждения, добавила пресс-секретарь.

После решения суда военный должен предоставить командиру соответствующее решение, тогда он может вернуться на службу.

"Если же СЗЧ или дезертирство совершено повторно, и военный не возвращается на военную службу, возбуждается уголовное производство. Военного разыскивают и задерживают. Ему избирается мера пресечения, направляются его материалы в суд с обвинительным актом, судом выносится приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет", - сказала пресс-секретарь.

Камеристова добавила, что льготы и социальные гарантии сохраняются за военным, но их действие приостанавливается. Однако, когда человек возвращается на службу, то все гарантии и компенсации для него и членов его семьи восстанавливаются.

"Если человек принял решение вернуться, он не должен об этом переживать. Он должен понимать, что его ждут, пусть не в том подразделении, где он служил, но, к примеру, человек может выбрать другую должность, другое подразделение, обратиться в соответствующую воинскую часть и вернуться, не имея последствий", - пояснила пресс-секретарь.

Проблема СЗЧ в Украине

30 апреля в Украине продлили срок добровольного возвращения из СВЧ. На основании ранее принятых решений, удалось восстановить на военной службе 20 тыс. военнослужащих, которые были в СВЧ.

Вас также могут заинтересовать новости: