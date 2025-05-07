Украина имеет все возможности, чтобы возобновить производство баллистических ракет тактического звена, которые изготавливались во времена Советского Союза. Такое мнение высказал председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик в эфире Киев24, отвечая на вопрос, насколько вероятно Украине быстро сделать собственную баллистическую ракету.
"У нас очень хороший потенциал есть для этого. Потому что у нас производство ракет было налажено еще при Советском Союзе. Это речь о "Сатане". Производил эти ракеты "Южный машиностроительный завод". И осталась возможность делать это. Хотя Россией эти возможности уничтожаются - вы знаете удары были по ЮМЗ, по УКБ "Южному". Но в принципе восстановление это возможно. И сейчас в этом плане работают", - сказал Боровик.
При этом он отметил, что за год невозможно сделать баллистическую ракету и нарастить ее производство. Это все требует значительно больше времени, учитывая то, что ракетным производством в нашей стране много лет не занимались, пояснил эксперт.
"Насколько быстро можно сделать эти ракеты, насколько быстро мы сможем нарастить это производство - это вопрос к производителям, к тем, кто будет этим заниматься. И это только тактическое звено. Потому что дальность в 300 км - это баллистическая ракета тактического применения. Есть еще ракеты стратегического применения, есть еще более 5,5 тыс км дальность удара, но это уже другого уровня ракетоносители. А вот ракеты тактического звена - это возможно, для этого у нас есть все возможности", - прокомментировал специалист.
По словам Боровика, чтобы запустить производство, нужно "оборудование, люди, опыт, комплектация, поставки":
"На это времени нужно больше, чем на производство дронов".
Говоря в целом об украинских ракетах, Боровик напомнил, что Украина производит уже всем известные "Нептуны", которые использовали в частности для ударов по крейсеру "Москва".
Украинская баллистика: актуальные новости
Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего подробно обсуждалась украинская ракетная программа, и была поставлена задача максимально ускорить создание украинской баллистики.
В августе прошлого года во время пресс-конференции Зеленский заявил, что впервые с начала полномасштабной войны 2022 года украинская армия успешно испытала собственную баллистическую ракету.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь сообщал, что новая баллистическая ракета Украины предусматривает радиус действия в 600-700 км. В то же время насколько эффективно будет работать это оружие, можно будет понять только со временем, говорил он.