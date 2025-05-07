Чтобы запустить производство, нужно "оборудование, люди, опыт, комплектация, поставки", отметил Валерий Боровик.

Украина имеет все возможности, чтобы возобновить производство баллистических ракет тактического звена, которые изготавливались во времена Советского Союза. Такое мнение высказал председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик в эфире Киев24, отвечая на вопрос, насколько вероятно Украине быстро сделать собственную баллистическую ракету.

"У нас очень хороший потенциал есть для этого. Потому что у нас производство ракет было налажено еще при Советском Союзе. Это речь о "Сатане". Производил эти ракеты "Южный машиностроительный завод". И осталась возможность делать это. Хотя Россией эти возможности уничтожаются - вы знаете удары были по ЮМЗ, по УКБ "Южному". Но в принципе восстановление это возможно. И сейчас в этом плане работают", - сказал Боровик.

При этом он отметил, что за год невозможно сделать баллистическую ракету и нарастить ее производство. Это все требует значительно больше времени, учитывая то, что ракетным производством в нашей стране много лет не занимались, пояснил эксперт.

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"Насколько быстро можно сделать эти ракеты, насколько быстро мы сможем нарастить это производство - это вопрос к производителям, к тем, кто будет этим заниматься. И это только тактическое звено. Потому что дальность в 300 км - это баллистическая ракета тактического применения. Есть еще ракеты стратегического применения, есть еще более 5,5 тыс км дальность удара, но это уже другого уровня ракетоносители. А вот ракеты тактического звена - это возможно, для этого у нас есть все возможности", - прокомментировал специалист.

По словам Боровика, чтобы запустить производство, нужно "оборудование, люди, опыт, комплектация, поставки":

"На это времени нужно больше, чем на производство дронов".

Говоря в целом об украинских ракетах, Боровик напомнил, что Украина производит уже всем известные "Нептуны", которые использовали в частности для ударов по крейсеру "Москва".

Украинская баллистика: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки Верховного главнокомандующего подробно обсуждалась украинская ракетная программа, и была поставлена задача максимально ускорить создание украинской баллистики.

В августе прошлого года во время пресс-конференции Зеленский заявил, что впервые с начала полномасштабной войны 2022 года украинская армия успешно испытала собственную баллистическую ракету.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь сообщал, что новая баллистическая ракета Украины предусматривает радиус действия в 600-700 км. В то же время насколько эффективно будет работать это оружие, можно будет понять только со временем, говорил он.

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